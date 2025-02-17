Силовики задержали жительниц Краснодара за пропаганду нетрадиционных отношений

Ночью в краснодарском ночном клубе сотрудники полиции задержали двух представительниц ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во время рейда по улице Суворовой в ночном клубе находились около 200 человек. Правоохранители задержали двух местных жительниц 28 и 40 лет. В отношении женщин составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Двенадцати посетителям развлекательного заведения вынесли предостережения, с руководством провели беседу. Материалы дела направлены в суд.

Алина Зорина