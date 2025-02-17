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НПС «Кропоткинская» остановила работу после атаки БПЛА

После атаки БПЛА НПС «Кропоткинская» временно выведена из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС»,— говорится в сообщении.

Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции после террористической атаки на место выехала группа руководства и генеральный директор. По предварительным данным, пострадавших и угрозы разлива нефти нет.

НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории РФ.

Террористический акт был совершен с использованием семи беспилотных летательных аппаратов, которые были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

Алина Зорина

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