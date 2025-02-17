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Россельхознадзор выдал лицензию сочинскому дельфинарию

Дельфинарию «Экзопарк» из Сочи выдана лицензия Россельхознадзора. Он допущен к работе, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно результатам оценки, организация получила бессрочную лицензию на осуществление работы по содержанию и использованию животных в дельфинарии. Информация об этом внесена в реестр лицензий.

С 1 января 2022 года осуществление подобной деятельности без наличия соответствующей лицензии запрещено.

Алина Зорина

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