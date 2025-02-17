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Юрий Напсо: «Госдума не рассматривала вопрос о лишении меня полномочий депутата»

Совет Госдумы не рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Юрия Напсо. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» сам депутат.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Представители нашей партии из прессы узнали о том, что меня собираются лишать депутатских полномочий. Совета Думы сегодня, 16 февраля, не было. Во всяком случае, комиссия в полном составе не собиралась и этот вопрос не рассматривался. Нет никаких законных оснований для того, чтобы меня лишать депутатских полномочий, так как я официально нахожусь лечении за границей. У меня очень серьезное заболевание. Но подряд 30 дней, как того требует законодательство для рассмотрения вопроса о лишении полномочий депутата, я не пропускал в Госдуме. Меня никто не приглашал на комиссию, со мной никто не связывался по этому поводу»,— прокомментировал Юрий Напсо.

Ранее пресс-служба палаты парламента сообщила о том, что в воскресенье, 16 февраля будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Юрия Напсо. Комиссия по регламенту подготовила соответствующие предложения, касающиеся неисполнения депутатом обязанности лично присутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения депутатских полномочий. Отмечается, что комиссии по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики поддержали это предложение.

Юрий Напсо занимает пост депутата Государственной думы Федерального собрания РФ с 2021 года, представляя интересы Краснодарского края и Ростовской области. Он является первым заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в пользу государства имущество, которым, как утверждается, владели господин Напсо и аффилированные с ним лица. Речь идет о долях в компаниях ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол», а также о недвижимости, автозаправочных станциях и земельных участках в Сочи. Депутат подал апелляцию, заявив, что информация о принадлежности ему этих активов является ошибочной.

Тат Гаспарян

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