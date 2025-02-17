СКР расследует атаку дронов на Кубань с двумя пострадавшими

Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на Краснодарский край 16 февраля. В результате нападения дронов пострадали четырехлетняя девочка в Славянске-на-Кубани и женщина в поселке Ильском, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавшую девочку доставили в районное медучреждение, где ей оказали помощь. Днем 17 февраля стало известно, что ребенка перевезли в краснодарскую краевую больницу.

В поселке Ильском Северского района атака дронов повредила 15 жилых домов. Сведения о разрушениях продолжают поступать. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь. В населенном пункте введен локальный режим ЧС.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.

Вечером 16 февраля дежурные средства ПВО перехватили над Кубанью три БПЛА. Обломки сбитых дронов упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, в результате чего пострадал ребенок.

В ночь на 17 февраля над Кубанью сбили еще 24 беспилотника.

Анна Гречко