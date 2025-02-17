После индексации тарифов по платным участкам трассы М-4 «Дон» подорожал проезд. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Автодор» Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

С 17 февраля на платных трассах, находящихся в ведении государственной компании «Автодор», выросла стоимость проезда. Проезд от Москвы до Краснодара по трассе М-4 «Дон» для первой категории транспортных средств с понедельника по четверг подорожал на 360 руб. — до 4,6 тыс. руб.

Кроме того, на многих платных участках действуют абонементы на проезд. Пользователи смогут заранее приобрести его на выбранный маршрут по фиксированной цене и сэкономить на проезде — до 83% в расчете на одну поездку.

Алина Зорина