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По платным участкам трассы М-4 «Дон» подорожал проезд

После индексации тарифов по платным участкам трассы М-4 «Дон» подорожал проезд. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

С 17 февраля на платных трассах, находящихся в ведении государственной компании «Автодор», выросла стоимость проезда. Проезд от Москвы до Краснодара по трассе М-4 «Дон» для первой категории транспортных средств с понедельника по четверг подорожал на 360 руб. — до 4,6 тыс. руб.

Кроме того, на многих платных участках действуют абонементы на проезд. Пользователи смогут заранее приобрести его на выбранный маршрут по фиксированной цене и сэкономить на проезде — до 83% в расчете на одну поездку.

Алина Зорина

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