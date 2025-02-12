Бензин потек на бирже

Биржевые котировки бензина, экспорт которого оказался под угрозой нового запрета, пошли вниз после почти трех недель роста. Однако ограничения на поставки за рубеж, судя по всему, все же будут обсуждаться на совещании у вице-премьера Александра Новака, который пообещал, что решение будет принято после тщательного анализа ситуации. Участники рынка связывают коррекцию цен с увеличением предложения после выхода из ремонта одного из крупных НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Оптовые цены на наиболее востребованные виды бензина начали снижаться впервые за почти три недели. По итогам торгов на СПбМТСБ 11 февраля котировки марки АИ-92 снизились на 2,95%, до 55,8 тыс. руб. за тонну. До этого с 22 января по 10 февраля этот сорт бензина подорожал на 22,5%, до 57,5 тыс. руб. за тонну. Аналогичная динамика наблюдалась и у АИ-95, который вырос в цене на 20,3%, до 59,5 тыс. руб. за тонну за тот же период. 11 февраля его стоимость опустилась на 0,8%, до 59 тыс. руб. за тонну.

Коррекция на бирже совпала с заявлением вице-премьера Александра Новака о возможном возобновлении полного запрета на экспорт бензина на месяц. С такой инициативой на прошлой неделе выступила ФАС. Как сообщил ТАСС замглавы ФАС Виталий Королев, это может быть оперативной мерой стабилизации цен на топливо в преддверии посевной кампании. Александр Новак заявил 11 февраля, что инициатива регулятора требует тщательного анализа. «Мы будем смотреть, безусловно, мы будем принимать решение, связанное в первую очередь с насыщением внутреннего рынка»,— отметил он. Ближайшее совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов господин Новак проведет 18 февраля, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

Изначально запрет на экспорт бензина действовал в России с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая был приостановлен до конца июля. В сентябре эмбарго было возобновлено и должно было действовать до конца года. Но в итоге правительство сняло ограничения раньше. Производителям, выпускающим более 1 млн тонн топлива в год, был разрешен экспорт с 29 ноября до 31 января 2024 года. Затем это разрешение было продлено до 28 февраля 2025 года. Для остальных участников рынка — трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью — ограничения сохраняются.

Партнер NEFT Research Сергей Фролов допускает повторное введение запрета на экспорт бензина для производителей, но не видит в этом особого смысла на данный момент. По его мнению, полное ограничение поставок за рубеж окажет лишь небольшое влияние на цены в долгосрочной перспективе, так как экспортируется в основном бензин марки АИ-92, а основные проблемы и рост цен в России не первый год наблюдаются в сегменте более популярного АИ-95.

Рост цен на бирже — это результат ряда аварийных остановок и связанного с ним выпадения объемов производства топлива, в том числе и высокооктановых бензинов, считает господин Фролов. При этом нужно понимать, говорит он, что сейчас нет физического дефицита топлива и рост цен носит скорее панический характер. Так, перед повышением спроса весной многие закупают бензин впрок, создавая таким образом ажиотаж. Заявление вице-премьера — пока скорее сигнал, что рынок нужно остудить, в том числе и увеличив биржевые продажи, считает господин Фролов.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко уверен, что причиной коррекции цен на бирже стали не заявления чиновников, а увеличение объемов поставок. По его словам, 11 февраля из простоя вышел Рязанский НПЗ, который останавливал переработку в конце января. Восстановление реализации продукции существенно увеличило предложение на торгах, отмечает господин Дьяченко. Помимо этого, говорит он, в ближайшее время рынок ожидает выхода из ремонтов Саратовского и Волгоградского НПЗ.

Как напоминает Максим Дьяченко, на январь и февраль традиционно приходится пик производства и экспорта бензина, так как не ведется плановых ремонтов на заводах. До введения ограничений и снижения производства из-за аварий экспорт в этот период доходил до 500 тыс. тонн в месяц, указывает он. Но и сейчас, несмотря на то что несколько НПЗ пострадали от атак беспилотников и их производство снижено, рынок насыщен и в последние месяцы на нем не было дефицита, продолжает господин Дьяченко.

По его мнению, котировки росли на опасениях рынка и в связи с тем, что потребители фиксировали цены, и текущая резкая коррекция будет иметь некоторый пролонгированный эффект. Если же будет введен запрет экспорта, то стоимость бензина может упасть примерно на 15%, полагает он.

Ольга Мордюшенко