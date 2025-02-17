Дональд Трамп-младший принял допинг

Мир профессионального спорта, не исключено, в ближайшие годы ждут перемены. Представлявшийся абсолютно маргинальным проект проведения крупных соревнований без какого бы то ни было допинг-контроля, именуемый Enhanced Games и анонсированный еще в 2023 году австралийским предпринимателем Ароном Д`Соузой, получил мощную поддержку. Участником проекта стал инвестфонд 1789 Capital. Одной из его ключевых фигур является Дональд Трамп-младший, старший сын действующего президента США. Вложения 1789 Capital описываются как «многомиллионные».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп-младший

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп-младший

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В следующие несколько лет в индустрии профессионального спорта могут произойти серьезные изменения. Один из основополагающих принципов спорта, а именно запрет на допинг, может в значительной степени утратить актуальность. За это высказался Дональд Трамп-младший, старший сын президента США. Он, а точнее, фонд 1789 Capital (цифры в названии — год вступления в силу конституции США), в котором Трамп-младший является вице-президентом, вложил «десятки миллионов долларов» в проект, нацеленный на то, чтобы допинг в спорте перестал считаться преступлением. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Суть проекта, именуемого Enhanced Games («enhanced» — и «улучшенный», и «расширенный», и «дающий мощный толчок к развитию» — трудно без потери смысла перевести на русский), заключается в отказе от ряда ограничений в спорте, включая главное — безусловный запрет на допинг.

«Enhanced Games — будущее спорта, настоящее соревнование, настоящая свобода, настоящие рекорды,— говорится в заявлении Трампа-младшего на официальном сайте проекта Enhanced Games.— Речь о высоком мастерстве, инновациях, доминировании США на мировой арене, в чем и заключается смысл политики MAGA ("Make America Great Again" — официальный лозунг президента Трампа.— “Ъ”)».

В аккаунте Enhanced Games в социальной сети Х сообщается, что «традиционные СМИ считали, что эти Игры невозможны. Но в Америке Трампа невозможное — это то, что нам удается лучше всего. А сегодня мы приветствуем Дональда Трампа-младшего как соведущего инвестора в будущее спорта». Помимо Трампа-младшего в проекте участвует еще ряд солидных венчурных инвесторов, включая миллиардера Питера Тиля, одного из основателей системы онлайн-платежей PayPal.

В прошлом году он, по сообщению Bloomberg, намеревался привлечь для реализации проекта не менее $300 млн. Иными словами, за попыткой изменить спортивную индустрию теперь стоят не только деньги, но и солидное политическое влияние. Комбинация складывается настолько серьезная, что традиционным руководящим структурам мирового спорта, начиная с Международного олимпийского комитета (МОК), будет непросто противостоять возможному вторжению.

А началось все в 2023 году. Тогда австралийский предприниматель Арон Д`Соуза (он был и остается главой Enhanced Games) заявил, что спортсмены должны получить возможность обращаться с собственным организмом, как им вздумается.

Как следствие, их нельзя наказывать за допинг. Господин Д`Соуза уверял, что намерен провести Enhanced Games, в которых не будет места допинг-контролю, но зато будет место рекордам, прогрессу и науке. Он даже называл сроки — конец 2024 года для промотурнира и конец 2025 года для полноценного соревнования.

Позиция Арона Д`Соузы объясняется на сайте проекта (enhanced.com). Там среди прочего содержится информация (без ссылок на источники) о том, что «почти 44% атлетов принимают запрещенные субстанции, но при этом попадается на допинге только 1%», вследствие чего «международные соревнования превратились в игру в кошки-мышки». При этом многие атлеты, отмечается на enhanced.com, начинают принимать препараты, вообще не прошедшие полноценную проверку на безопасность, в расчете на то, что антидопинговые службы еще не разработали способы выявления их употребления. Иными словами, антидопинговая политика в ее нынешнем виде, декларируемая цель которой защитить здоровье спортсменов, им же в итоге и вредит. Больше того, она ограничивает спортсменов, стремящихся показать максимальные уровни человеческих возможностей.

Такая позиция, понятно, вызывает неприятие у представителей традиционной спортивно-административной школы.

Почетный член МОК Виталий Смирнов заявил ТАСС, что «война с допингом будет вечной, но разрешить участвовать с допингом — просто убийство».

«Если они за такие же деньги будут выступать, то это будет убивать людей. Где определить грань: сегодня ты смог одну дозу принять, а завтра? Нет, так мы наркоманов породим, людей, чья генетика будет меняться. Это вот перетягивание каната будет продолжаться постоянно, но оно должно идти».

Выход из ситуации Арон Д`Соуза видит в том, чтобы радикально ослабить запреты на медикаментозную поддержку атлетов. По его мнению, большинство препаратов, одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), должны быть разрешены для употребления спортсменами. Впрочем, предполагаются и исключения. Среди них препараты, вызывающие зависимость; препараты с очевидными неблагоприятными побочными эффектами; препараты, употребление которых способно нанести вред принимающему их человеку или лицам, его окружающим. При этом все лекарства, которые могут способствовать увеличению скорости, силы и выносливости, а также восстановлению после травм, чрезмерных нагрузок или болезней, должны быть разрешены.

Политика, декларируемая вдохновителем Enhanced Games, на первый взгляд откровенно наплевательская по отношению к здоровью спортсменов.

Но на этот случай у Арона Д`Соузы есть список факторов, которые будут препятствовать допуску атлета до соревнований. Предполагается, что каждый участник будет проходить всестороннее медицинское обследование, начиная от банальных анализов крови или электрокардиограммы, заканчивая секвенированием генома. Таким способом можно избежать появления в рядах участников Enhanced Games атлетов, которым серьезные нагрузки противопоказаны, а также определить, какие именно лекарства тому или иному спортсмену противопоказаны.

Что касается спортсменов, которые все же проходят по здоровью и готовы участвовать в Enhanced Games, то им организаторы обещают солидные премиальные. Вдохновители проекта напоминают, что нынешним олимпийцам в принципе платят очень мало. Тот же МОК не платит вообще ничего, а деньги спортсмены (речь об участниках Олимпийских игр) в большинстве случаев получают либо от правительств или национальных олимпийских комитетов своих стран, либо от спонсоров. Но совсем немного.

Сообщается, что почти 60% участников Игр из США (крупнейшая спортивная страна) даже в олимпийский год получают менее $25 тыс. Утверждается также, что 58% спортсменов международного уровня (по всему миру) финансово уязвимы. А вот на Enhanced Games, как предусматривает проект, продвигаемый его вдохновителями, заработают 100% участников. Сколько именно, пока неясно. Известно лишь, что мировые рекорды в беге на 100 м и в плавании на 50 м будут отмечены бонусом в размере $1 млн. Кроме того, обещаны по $250 тыс. за побитие каждого мирового рекорда. Помимо легкой атлетики и плавания соревнования также предполагается проводить в тяжелой атлетике, гимнастике и единоборствах. Иными словами, «Улучшенные игры» намерены отнять все лучшее у Игр традиционных.

Александр Петров