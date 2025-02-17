Кудерметова сыграет с первой ракеткой мира Соболенко на WTA-1000

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла в полуфинале соотечественницу Екатерину Александрову в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории 1000, который проходит в Дубае. Игра продолжалась 2 часа 12 минут, она закончилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова

Фото: Jaimi Joy / Reuters Вероника Кудерметова

Фото: Jaimi Joy / Reuters

На счету у Кудерметовой (50-е место в рейтинге WTA) девять подач навылет, ни одной двойной ошибки, а также три из девяти брейк-пойнтов. У Александровой, которая занимает 22-е место в рейтинге WTA, три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Вероника Кудерметова во втором круге сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Матч пройдет 18 февраля. 11 февраля спортсменка из Белоруссии проиграла Екатерине Александровой в Дохе — та игра прошла со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Подробнее — в материале «Ъ» «Екатерина Александрова придвинулась к двадцатке».