Екатерина Александрова придвинулась к двадцатке

Финал Qatar TotalEnergies Open, проходящего в Дохе турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $3,7 млн, пройдет без участия россиянки Екатерины Александровой. Обыграв в течение недели лучшую теннисистку мира Арину Соболенко и пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу, она в двух партиях уступила другой представительнице США Аманде Анисимовой. Этот результат не позволил Александровой вернуться в первую двадцатку рейтинга WTA, тем не менее c 26-го места она переместится на 22-е.

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Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters Екатерина Александрова

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Открытый чемпионат Катара, первое в нынешнем сезоне состязание WTA категории 1000, подарил сразу несколько сюрпризов. И автором двух из них стала Екатерина Александрова, которая во втором круге одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, а в четвертьфинале остановила американку Джессику Пегулу, замыкающую на данный момент пятерку сильнейших. Вообще, нынешний всплеск в результатах 30-летней россиянки, которая двумя неделями ранее завоевала титул на турнире категории 500 в австрийском Линце и, таким образом, выдала победную серию из восьми матчей, можно назвать почти прорывом. Атакующий теннис довольно высокого уровня в отдельных встречах она показывала и раньше, но находиться в центре внимания на двух серьезных турнирах подряд ей еще не удавалось.

Соперницей Александровой в полуфинале оказалась американка Аманда Анисимова, дочь русских эмигрантов, которая в свои 23 года имеет на своем счету полуфинал Roland Garros (2019) и четвертьфинал Wimbledon (2022), но, в отличие от россиянки, еще никогда не была в первой двадцатке. Будучи сейчас 41-й ракеткой мира, она предпочитает играть предельно агрессивно, но не отличается стабильностью, поэтому ее успешное выступление в Дохе тоже по-своему стало неожиданным.

Шансы двух теннисисток, которые находятся на подъеме, котировались примерно одинаково. Счет их личных встреч был ничейным — 1:1, и, пожалуй, у Александровой имелось лишь одно осязаемое преимущество: трехсетовый четвертьфинал Анисимовой против украинки Марты Костюк в четверг завершился довольно поздно, то есть времени на отдых у россиянки было заметно больше. Тем не менее начало у Александровой явно не получилось. Она проиграла четыре гейма подряд, попробовала догнать Анисимову, но та при счете 4:3 удачно подала новыми мячами, а затем сделала еще один брейк.

Надежды на то, то Александрова, уступавшая первые партии Соболенко и Пегуле, сможет переломить ход борьбы и на этот раз, не оправдались. Допустив в четвертом гейме второй партии сразу три двойные ошибки, она фактически подарила Анисимовой брейк, и та своего преимущества уже не отдала. В итоге — 6:3, 6:3 за 90 минут. Потерпев неудачу в двух других своих полуфиналах на турнирах категории 1000, в Мадриде в 2022 году и в Майами в прошлом сезоне, Александрова проиграла и теперь, а потому не использовала шанс вернуться в первую двадцатку, хотя и поднимется в рейтинге с 26-го места на 22-е.

Что касается другого полуфинала, в котором вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек всего за 70 минут уступила Елене Остапенко из Латвии — 3:6, 1:6, то его результат можно трактовать двояко. С одной стороны, это вроде бы сенсация, ведь для Швёнтек турнир в Дохе — один из самых любимых. Она трижды (2022–2024) брала на катарских кортах титулы, а в предыдущий раз проигрывала там россиянке Светлане Кузнецовой еще в 2020 году. С другой стороны, никакой сенсации на самом деле нет. Дело в том, что латвийская чемпионка Roland Garros 2017 года, которая на сегодняшний день стоит в рейтинге лишь 37-й, является, наверное, самой неудобной оппоненткой для Швёнтек. Она обыграла ее уже в пятый раз, не уступив ни разу. Показательно, что все эти встречи проходили не на грунте, любимом покрытии польки, а харде или траве.

Евгений Федяков