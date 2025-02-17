В Белгородской области за неделю при атаках пострадали 235 домов, 242 восстановили

За прошедшую неделю в Белгородской области завершили ремонт 242 жилых помещений, ранее пострадавших при атаках ВСУ. Еще 235 частных домов и квартир получили разрушения. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов в ходе оперативного совещания.

В Белгороде за неделю пострадали три частных дома и 14 квартир (всего — 17). Восстановлены 40 объектов (12 частных домов и 28 квартир). Остаются в работе 176 жилых помещений (100 частных домов и 76 квартир).

В Белгородском районе отремонтировали 68 жилых объектов (59 частных домов и девять квартир). Повреждения зафиксировали в 46 объектах ИЖС и 23 квартирах (всего — 69). Осталось восстановить 398 жилых помещений (326 частных домов и 72 квартиры).

В Борисовском районе расписки получили от собственников одного частного дома и одной квартиры. Пострадали восемь жилых объектов (семь ИЖС и одна квартира). В работе остаются 34 частных дома и 11 квартир (всего — 45).

В Валуйском округе разрушения получили 24 частных дома и три квартиры (всего — 27), еще один ИЖС восстановлен. Необходимо отремонтировать еще 42 жилых помещения (39 частных домов и три квартиры).

В Грайворонском округе пострадали 33 жилых объекта (пять частных домов и 28 квартир), завершен ремонт в 15-ти (один ИЖС и 14 квартир). В работе остаются 48 частных домов и 43 квартиры (всего — 91).

В Краснояружском районе расписки получены по шести ИЖС. Число поврежденных объектов выросло на два — частные дома. Осталось восстановить 22 ИЖС.

В Шебекинском округе разрушения получили 79 жилых помещений (18 частных домов и 61 квартира). Завершен ремонт 18 частных домов и 92 квартир (всего — 110). В работе остаются 2 966 объектов (989 частных домов и 1 977 квартир).

Неделей ранее при обстрелах Белгородской области были повреждены 192 дома, еще 293 восстановили.

Алина Морозова