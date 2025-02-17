Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 февраля

11:16. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС.

11:13. Военные следственные органы СКР завершили следственные действия по уголовному делу в отношении военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ Артема Мироненко, Олега Патабенко, Владимира Добижа и военнослужащего 103-й отдельной бригады территориальной обороны Сергея Козуба. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

11:08. В Белгороде за неделю восстановили 40 жилых объектов, ранее пострадавших при атаках ВСУ. Всего отремонтировано 176. До конца месяца планируется выполнить работы в 67 жилых помещениях. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

10:56. Отбой ракетной опасности в Курской области — региональный оперштаб.

10:04. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

9:30. За прошедшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 62 боеприпасов и 86 БПЛА. В результате погибли четыре мирных жителя, еще трое пострадали. Разрушения получили 14 жилых помещений и 19 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:28. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков во время совещания в облправительстве заявил, что в Валуйском округе на дороге мужчины решили разыграть ситуацию с якобы атакой дрона ВСУ на машину ради выплат со стороны правительства. Губернатор попросил провести проверку и наказать людей, которые решили получить выплаты таким образом. И подчеркнул, что поддержка не была произведена.

9:16. Сегодня бойцам белгородской самообороны начнут выдавать демисезонную форму. В комплекты входят флисовые кофты, термобелье и термоноски. «Эту работу мы будем продолжать и дальше»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

8:02. За ночь над Россией сбили 90 беспилотников, в том числе два над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

7:10. Оперштаб Курской области: отбой опасности атаки БПЛА в регионе.

7:07. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.