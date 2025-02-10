За неделю в Белгородской области пострадали 192 дома, еще 293 восстановили

В Белгородской области за прошедшую неделю при обстрелах ВСУ пострадали 192 частных дома и квартиры. За тот же период восстановили 293 поврежденных ранее объекта. Об этом на совещании в облправительстве рассказали главы приграничных муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Белгороде разрушения получили 15 жилых помещений (девять частных домов и шесть квартир). Ремонт завершили в 16 объектах ИЖС и 25 квартирах (всего — 41). Осталось восстановить 106 частных домов и 92 квартиры (всего — 198).

В Белгородском районе пострадали 25 жилых объектов (22 частных дома и три квартиры). Восстановили 77 (66 частных домов и 11 квартир). Завершить работы нужно еще в 350 ИЖС и 58 квартирах (всего — 408).

В Борисовском районе закончили ремонт в одном частном доме и двух квартирах. Повреждения установили в девяти жилых помещениях (семь ИЖС и две квартиры). «В работе» остались 28 частных домов и 11 квартир (всего — 39).

В Валуйском округе восстановили один частный дом, еще десять получили разрушения. Завершить ремонт необходимо еще в 16 ИЖС.

В Грайворонском округе пострадали 19 жилых помещений (восемь частных домов и 11 квартир). Работы закончили в четырех ИЖС и 23 квартирах (всего — 27). Предстоит восстановить еще 72 объекта (43 частных дома и 29 квартир).

В Краснояружском районе расписки получили по семи ИЖС, за неделю были повреждены еще семь. «В работе» остались 26 частных домов.

В Шебекинском округе разрушения получили 107 жилых объектов (46 ИЖС и 61 квартира). Восстановили 38 частных домов и 99 квартир (всего — 137) Предстоит завершить ремонт еще в 3 004 жилых помещениях (988 ИЖС и 2 016 квартир).

Неделей ранее из-за атак ВСУ в Белгородской области были повреждены 229 частных домов и квартир. Восстановили за тот же период 255 жилых объектов.

Алина Морозова