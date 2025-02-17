По европротоколу в РФ оформили почти 824 тыс. мелких аварий

В 2024 году в России по европротоколу (упрощенная схема фиксации аварий без участия ГИБДД) было оформлено 823,9 тыс. аварий, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА), с которой ознакомился “Ъ”. Напомним, что европротокол не применяется, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств (либо как минимум один из водителей был без полиса ОСАГО) или одна из машин скрылась. В такой аварии не должно быть пострадавших или погибших.

Больше всего по упрощенной схеме оформляли ДТП в январе и феврале 2024 года (82,5 тыс. и 86,8 тыс. заявлений соответственно). Среди регионов по количеству европротоколов в рейтинге РСА лидируют Москва и Московская область, за ними идут Новосибирская область, Приморский край и Санкт-Петербург. Реже всего упрощенной схемой оформления ДТП пользовались в Ингушетии, Еврейской автономной области, на Камчатке и Чукотке. «Антирейтинг» возглавил Ненецкий автономный округ, где за весь прошлый год упрощенно было оформлено 86 ДТП.

По данным РСА, число заявлений об оформлении ДТП европротоколом за год выросло лишь на 1%. Доля аварий, оформляемых без ГИБДД (в общем числе ДТП без пострадавших), сохранилась на уровне 40%, как и в 2023 году.

МВД ранее публиковало данные, отличающиеся от данных страховщиков. В отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за 2023 год говорилось о сокращении доли оформляемых европротоколом аварий до 34%. Аналогичного отчета за 2024 год еще не публиковалось.

Иван Тяжлов