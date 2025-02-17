AFP: Германия не отправит миротворцев на Украину без участия США

Германия выступает против отправки войск на Украину в составе потенциальной европейской миротворческой миссии, если в этом не будут участвовать США. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на правительственный источник в Берлине.

«Мы не будем участвовать в схемах, которые подразумевают расхождения в европейской и американской политике безопасности,— цитирует агентство слова источника,— например, (в такой схеме, при которой.— "Ъ") европейские солдаты будут размещены без полноценного участия США».

Экстренный саммит по Украине должен пройти в Париже сегодня, 17 февраля. Как сообщала Financial Times со ссылкой на источники, на встрече лидеры собираются обсудить возможную отправку миротворческого контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня. Как ожидается, во встрече примут участие главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Великобритании. Цель саммита — согласовать общую позицию Европы по вопросу размещения миротворцев на территории Украины.

16 февраля британский премьер Кир Стармер заявил в интервью газете The Telegraph, что Лондон готов отправить на Украину британский миротворческий контингент для обеспечения гарантий безопасности Украины.

В России не исключали возможность обсуждения отправки миротворцев в Киев. В декабре Дмитрий Песков допускал, что этот вопрос «может обсуждаться в ходе переговоров», однако настаивал на том, что говорить об этом «преждевременно». Сегодня, 17 февраля, он заявил, что на данном этапе никаких предметных разговоров о возможности размещения европейских миротворцев на Украине не ведется.

Подробнее о переговорном процессе по Украине — в материале «Ъ» «Шумят, но и не только».

Анастасия Домбицкая