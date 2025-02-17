FT: лидеры Европы в Париже обсудят отправку миротворческих войск на Украину

На экстренном саммите в Париже 17 февраля европейские лидеры обсудят возможную отправку миротворческого контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня, рассказали Financial Times три неназванных чиновника. Пока, по их словам, «с опаской» к инициативе относится Германия.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить британские войска на Украину после прекращения огня для обеспечения гарантий безопасности. Associated Press писало, что европейские страны, в частности Франция и Великобритания, «тайно» работают над соответствующим планом, но многое зависит от того, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине. От деталей мирного соглашения зависит и состав миротворческих сил, подчеркнули источники агентства.

Экстренный саммит в Париже, в котором примут участие главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Великобритании, организован для консультаций стран Европы на фоне контактов США с Россией по мирному урегулированию. Цель саммита — согласовать общую позицию Европы по этому вопросу. Как узнал «Ъ», 18 февраля в Эр-Рияде должны пройти переговоры по Украине с участием российской официальной делегации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шумят, но и не только».

Лусине Баласян