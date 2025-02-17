Трое в лодке, не считая «Альтернативы»

В Германии прошли первые в истории страны дебаты сразу четырех кандидатов в канцлеры. Новостью стало заявление лидера предвыборной гонки Фридриха Мерца (ХДС/ХСС) о том, что он может дать место в правительстве как социал-демократам, так и «Зеленым». При этом представители всех трех упомянутых сил категорически отвергли возможность сотрудничества с правопопулистской «Альтернативой для Германии» (АдГ), чей сопредседатель Алиса Вайдель впервые участвовала в подобных дебатах. Недавнее заступничество за нее вице-президента США Джей Ди Вэнса не помогло, а, напротив, лишь спровоцировало жесткую критику со стороны системных немецких политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек («Зеленые»), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) и Алиса Вайдель («Альтернатива для Германии») на дебатах (слева направо)

Фото: Kay Nietfeld / Pool / Reuters Кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек («Зеленые»), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) и Алиса Вайдель («Альтернатива для Германии») на дебатах (слева направо)

Фото: Kay Nietfeld / Pool / Reuters

За неделю до внеочередных выборов в Бундестаг четыре из пяти кандидатов в канцлеры (Сару Вагенкнехт оставили за бортом) на два часа захватили воскресный эфир телеканалов RTL и n-tv. Тем для дебатов хватало и до Мюнхенской конференции по безопасности (см. “Ъ” от 17 февраля), но во многом повестку предопределили события на форуме.

Отправными точками стали речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которой второй человек в иерархии американской власти осудил отказ всех политических сил Германии сотрудничать с АдГ, а также его решение отказаться от переговоров с действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем в пользу встречи с Алисой Вайдель. Заявления о грядущей сделке по Украине, подготовка встречи президентов России и США и, наконец, неудовлетворительное для Европы место на скамье запасных в мирном процессе — эти темы красной нитью прошли и через Мюнхенскую конференцию, и через теледебаты.

Название дебатов — Quadrell («дуэль на четверых») — не слишком точно отражало реальный настрой кандидатов в канцлеры. Более верно было бы охарактеризовать происходившее как «трое на одного». Действующий канцлер, социал-демократ Олаф Шольц и вице-канцлер Роберт Хабек от «Зеленых» разрывались между тем, чтобы защищать решения своего правительства и посылать дружественные сигналы господину Мерцу — его блок ХДС/ХСС, вероятно, и будет формировать правящую коалицию по итогам выборов 23 февраля.

Сам Фридрих Мерц под конец дебатов впервые открыто заявил о своей позиции: он хочет оставить сразу две опции на столе. Коалиция возможна как с социал-демократами (СДПГ), так и с «Зелеными».

Возможность сотрудничества с «Альтернативой» он отверг. Госпожа Вайдель в ответ пожаловалась на существование брандмауэра — принятого в немецкой политике неформального запрета на взаимодействие с крайне правыми политическими силами. Взгляды сторонников АдГ и предвыборная повестка партии стали мишенью для всех трех кандидатов, а слово «брандмауэр» неоднократно звучало в воскресном эфире.

Открылись дебаты вопросом о проблеме миграции — накануне конференции по безопасности выходец из Афганистана, которому отказали в предоставлении убежища, совершил в Мюнхене наезд на толпу митингующих. В результате погибли женщина и ребенок. Этот теракт напомнил об аналогичном инциденте, который привел к совместному голосованию ХДС/ХСС с «Альтернативой» в Бундестаге по антимигрантской резолюции.

В первые же минуты господину Мерцу пришлось в очередной раз открещиваться от сотрудничества с правыми, а также заочно отвечать Джей Ди Вэнсу. «Я не позволю вице-президенту США говорить мне о том, с кем мне разговаривать здесь, в Германии. Мы приняли результаты волеизъявления избирателей США в ходе выборов 8 ноября, и я ожидаю, что американское правительство сделает то же самое»,— сказал господин Мерц. По словам политика, он донес эту позицию до Джей Ди Вэнса в рамках личной встречи на полях Мюнхенской конференции.

Действующий канцлер Олаф Шольц был еще жестче в своих высказываниях, напомнив о том, что решение о брандмауэре было принято исходя из печального опыта национал-социализма.

Вайдель в ответ оскорбилась сравнением ее партии с партией Адольфа Гитлера. Однако ее возмущение длилось недолго: ведущие дебатов напомнили ей слова почетного председателя парламентской группы АдГ Александра Гауланда о том, что период национал-социализма — это «птичий помет на более чем тысячелетней успешной истории Германии».

Отвечать госпоже Вайдель пришлось и за другого соратника — Бьорна Хёке из ультраправого крыла «Альтернативы». Лидера партии в Тюрингии неоднократно обвиняли в нацистских взглядах, а само крыло АдГ в этой федеральной земле было признано правоэкстремистским. Примечательно, что Вайдель добивалась исключения политика из партии в 2017 году, однако потом смирилась с его присутствием в рядах АдГ. Теперь же ей и вовсе пришлось его защищать.

В наступление кандидат от «Альтернативы» попыталась перейти, перекинув мост к предложениям США по украинскому урегулированию. Она посетовала, что Германия перестала быть нейтральной, и напомнила, что «Альтернатива» с самого начала выступала за мирное решение этого конфликта. По словам кандидата в канцлеры, за это ее партии пришлось вытерпеть ужасные оскорбления.

Оппоненты госпожи Вайдель, в свою очередь, заявили: она опускает тот факт, что именно Россия начала военные действия. «Мы не нейтральны. Мы на стороне Украины»,— безапелляционно заявил Фридрих Мерц.

В итоге госпожа Вайдель напомнила, что ее партия — вторая по популярности в стране. «Вы можете оскорблять меня здесь сегодня вечером столько, сколько захотите. Вы оскорбляете миллионы избирателей. Меня это вообще не касается. Я лишь представляю эти голоса»,— сказала она. И эта фраза тоже в определенной мере служит отсылкой к мюнхенскому выступлению господина Вэнса.

Победить в ходе дебатов кандидату от АдГ не удалось: Алиса Вайдель и Роберт Хабек набрали по 18% голосов телезрителей (данные опроса, проведенного институтом общественного мнения Forsa). Второе место занял Олаф Шольц с 25% голосов, а победителем стал лидер предвыборной гонки Мерц. Ему доверились 32% телезрителей.

Вероника Вишнякова