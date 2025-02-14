Вице-президент США призвал Европу изменить миграционную политику

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал европейцев «изменить курс» в вопросе миграции. Его призывы ужесточить контроль прозвучали на следующий день после того, как в столице Баварии был арестован афганец, протаранивший на автомобиле толпу протестующих.

«Сколько еще мы должны терпеть этот ужас, прежде чем изменим курс и поведем нашу общую цивилизацию в новом направлении?» — обратился он к европейским коллегам (цитата по AFP).

В своей речи он заявил, что одна из основных проблем Европы и США — массовая нелегальная иммиграция. Избиратели не голосовали за то, чтобы открыть «шлюзы для миллионов иммигрантов, не прошедших проверку», подчеркнул господин Вэнс. И призвал европейских коллег к пересмотру миграционной политики.

В четверг, 13 февраля, в столице федеральной земли Бавария Мюнхене автомобиль наехал на участников забастовки, проводимой профсоюзом Ver.di. В результате инцидента, который произошел около 10:30 по местному времени (8:30 мск), около 30 человек получили травмы. Водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер допустил, что случившееся могло быть терактом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подозреваемого, арестованного после наезда на толпу протестующих в Мюнхене в четверг утром, нужно наказать и депортировать.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 14 по 16 февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров. Ранее он заявил, что соглашение, которое будет достигнуто дипломатическим путем, «шокирует многих». По словам Дональда Трампа, Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио также проведут в Мюнхене переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Анастасия Домбицкая