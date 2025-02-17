В ГУФСИН Свердловской области опровергли удаление глаза у пиарщика Ширшикова

Информацию об удалении глаза у осужденного по обвинению в оправдании терроризма пиарщика Ярослава Ширшикова назвали недостоверной в ГУФСИН России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В ряде СМИ распространяется недостоверная информация об удалении глаза, о медицинских диагнозах и заболеваниях осужденного гражданина Ш. Медицинская помощь осужденному Ш., все медицинские обследования, осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Осужденный находится под постоянным медицинским наблюдением»,— сказано в сообщении пресс-службы свердловского ГУФСИН.

Ранее Ярослав Ширшиков сообщил, что ему удалят глаз по медицинским показаниям. «Из тюрьмы я совершенно точно выйду, но уже точно не весь. Мне удаляют левый глаз. Но не в результате пыток, которые я принципиально прогуливаю»,— отметил он.

Напомним, Центральный окружной военный суд признал Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма в феврале этого года из-за поста в его канале о гибели военкора Владлена Татарского. Ему также запретили администрировать сайты и каналы в Telegram на два года. Адвокат осужденного Федор Акчермышев утверждал, что его доверитель не виновен и был осужден за личное мнение. В октябре апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил ему наказание до пяти лет заключения в исправительной колонии общего режима.

В декабре Ярослав Ширшиков был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ирина Пичурина