Осужденному за оправдание терроризма уральскому пиарщику Ширшикову удалят глаз

Находящемуся в колонии уральскому пиарщику Ярославу Ширшикову, которого судили за оправдание терроризма, удалят левый глаз. Письмо от него от 15 февраля с этим заявлением было опубликовано ведущими telegram-канал пиарщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Из тюрьмы я совершенно точно выйду, но уже точно не весь. Мне удаляют левый глаз. Но не в результате пыток, которые я принципиально прогуливаю, а по медицинским показаниям»,— пишет Ширшиков.

Напомним, Центральный окружной военный суд признал Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма в феврале этого года из-за поста в его канале о гибели военкора Владлена Татарского. Ему также запретили администрировать сайты и каналы в Telegram на два года. Адвокат осужденного Федор Акчермышев утверждал, что его доверитель не виновен и был осужден за личное мнение. В октябре апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил ему наказание до пяти лет заключения в исправительной колонии общего режима.

В декабре Ярослав Ширшиков был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ирина Пичурина