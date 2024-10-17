Cуд ужесточил приговор уральскому пиарщику Ширшикову до пяти лет

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил наказание уральскому пиарщику Ярославу Ширшикову до пяти лет заключения в исправительной колонии общего режима. В феврале этого года он был приговорен к двум годам колонии по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Гособвинение в апелляции об ужесточении приговора запрашивало увеличение срока до шести лет. Суд удовлетворил ходатайство частично, в качестве отягчающего обстоятельства, признав мотивом преступления наличие политической и идеологической вражды.

Напомним, Центральный окружной военный суд признал Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма в феврале этого года из-за поста в его канале о гибели военкора Владлена Татарского. Ему также запретили администрировать сайты и каналы в Telegram на два года. Адвокат осужденного Федор Акчермышев утверждал, что его доверитель не виновен и был осужден за личное мнение.

Анна Капустина