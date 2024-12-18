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Пиарщика Ярослава Ширшикова внесли в список террористов и экстремистов

Уральский пиарщик Ярослав Ширшиков, осужденный на пять лет колонии по делу об оправдании терроризма, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства.

Ярослав Ширшиков

Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ярослав Ширшиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он находится на 15558 месте в списке террористов и экстремистов. Граждане, которых включили в этот перечень, не могут пользоваться банковскими картами и могут обналичивать со счета не более 10 тыс. руб. по заявлению.

Напомним, Центральный окружной военный суд признал Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма в феврале этого года из-за поста в его канале о гибели военкора Владлена Татарского. Ему также запретили администрировать сайты и каналы в Telegram на два года. Адвокат осужденного Федор Акчермышев утверждал, что его доверитель не виновен и был осужден за личное мнение. В октябре апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил ему наказание до пяти лет заключения в исправительной колонии общего режима.

Ирина Пичурина

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