Экс-министру транспорта Дона Виталию Кушнареву продлили арест на пять месяцев

Судья продлил арест экс-заместителю губернатора Ростовской области — министру транспорта Виталию Кушнареву на пять месяцев, до июня. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела за получение взятки в особо крупном размере и незаконное хранение оружия, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Басманный районный суд Москвы на пять месяцев продлил стражу Кушнареву»,— сказал собеседник агентства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что чиновник был задержан 24 ноября 2024 года при незаконном получении 27 млн руб. С Виталием Кушнаревым находился его заместитель Дмитрий Мамелко. После допроса господина Мамелко отпустили, и он вернулся к исполнению своих должностных обязанностей.

В ходе следствия при обыске в доме у Виталия Кушнарева обнаружили незарегистрированные Colt и ружье.

Виталий Кушнарев родился в 1975 году в хуторе Михайлов Тацинского района Ростовской области. В Новочеркасском государственном техническом университете получил специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Экономика и управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки». С 1998 был чиновником в Белой Калитве. С 2010 года — помощник губернатора Ростовской области. С 2011 года — заместитель руководителя аппарата губернатора Ростовской области. С 2014 года — министр транспорта Ростовской области. Главой администрации Ростова Виталий Кушнарев стал 7 ноября 2016 года.

Ева Китаева