Полномочия министра превысили бюджет

СКР возбудил уголовное дело в отношении министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. По версии следователей, она организовала получение кредита в банке для финансирования нужд региона при наличии в бюджете свободных средств, при этом из-за процентов по займу области был причинен ущерб в размере 1,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой по факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ростовского областного управления СКР. По версии следствия, в 2020 году Лилия Федотова при наличии у региона свободных остатков бюджетных денег необоснованно привлекла для его нужд кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. «Указанные действия совершены в нарушение требований долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам», — отмечают следователи. По их подсчетам, ущерб от действий министра финансов, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб., которые ушли из бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Как уточнил “Ъ” источник в правоохранительных органах, Лилия Федотова была задержана утром 3 февраля у себя дома. По месту жительства и на работе подозреваемой прошли обыски. Информация о связанных с предполагаемым преступлением банках пока не разглашается. Поскольку дело ведет центральный аппарат СКР, то следственные действия с участием госпожи Федотовой будут проводиться в Москве, а Басманный суд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения.

Мотивы совершения предполагаемого преступления следователи пока не называют. На сайте госзакупок имеется информация о том, что областной минфин регулярно привлекал кредиты коммерческих банков для пополнения бюджета. Известно, что донские власти предпочитали использовать именно этот инструмент для привлечения средств, в отличие, например, от соседнего Краснодарского края, где бюджетный дефицит компенсировали за счет выпуска облигаций.

Лилия Федотова пришла в министерство финансов Ростовской области в сентябре 2010 года, спустя два месяца после того, как губернатором региона стал Василий Голубев. До этого госпожа Федотова работала начальником финансового управления администрации Ленинского муниципального района Московской области, где господин Голубев был главой администрации.

4 ноября прошлого года Василий Голубев досрочно оставил пост губернатора Ростовской области и занял кресло сенатора в Совете федерации. А в начале декабря стало известно, что в отношении заместителя губернатора — министра транспорта Виталия Кушнарева возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Спустя несколько дней врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об увольнении Виталия Кушнарева. Госпожа Федотова стала вторым высокопоставленным региональным чиновником из команды прежнего губернатора, привлеченным к уголовной ответственности.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону