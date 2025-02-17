В Ростовской области задержали замгубернатора

Заместитель губернатора—министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По какой статье его задержали, неизвестно, какие-либо подробности не приводятся. По данным Donnews, в здании правительства проходят обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора—министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Заместитель губернатора—министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Рачаловский с 2009 года занимает пост первого заместителя главы администрации Аксайского района. В 2014 году был назначен на должность главы регионального Минсельхоза.

Это не первое задержание высокопоставленных чиновников в Ростовской области за последние месяцы. В ноябре 2024 года при получении взятки был задержан министр транспорта Виталий Кушнарев. Позднее у него при обыске нашли оружие, было возбуждено уголовное дело. Теперь уже бывший министр находится под арестом.

В феврале 2025-го была задержана замгубернатора Ростовской области—министр финансов Лилия Федотова. Она обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, она организовала получение кредита в банке при наличии в бюджете региона свободных средств. В суде чиновница вину не признала.

Подробности — в материале «Ъ» «Полномочия министра превысили бюджет».