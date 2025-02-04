Замгубернатора Ростовской области Лилия Федотова не признала вину в суде

Заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В суде чиновница свою вину не признала, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на следователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Лилия Федотова вину не признала в ходе допроса»,— сказал собеседник агентства.

Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в Ленинский районный суд Ростова. Обвиняемая заявила, что скрываться от следствия не намерена.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Лилия Федотова была задержана 3 февраля. По данным следствия, в 2020 году министр финансов региона при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. Действия нарушили требования долговой политики региона, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. Ущерб бюджету области составил 1,9 млрд руб.

Ева Китаева