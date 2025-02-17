ГИБДД в 2024 году возбудила более 255 млн дел о нарушениях ПДД

Общая сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2024 году составила 176, 3 млрд руб., следует из данных Госавтоинспекции, с которыми ознакомился «Ъ». Количество вынесенных постановлений превысило 255 млн, причем 93% из них были оформлены автоматически с помощью дорожных камер.

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Из общего числа постановлений 236,7 млн (на сумму 149,2 млрд руб.) были выписаны собственникам транспортных средств. Лидерами по количеству нарушений традиционно стали Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург. Рост числа штрафов происходил на фоне увеличения автопарка страны. За год он вырос на 1,8 млн единиц, достигнув 67,75 млн автомобилей. Из этого числа 52,9 млн — легковые.

При этом годовой прирост количества постановлений замедлился. В 2024 году он составил 6,2%, тогда как в предыдущие годы этот показатель достигал 11–17%. Основной причиной замедления стала реформа систем фотовидеофиксации нарушений, проведенная осенью 2024 года. Власти ужесточили контроль за местами установки камер, что привело к отключению или демонтажу части комплексов в регионах по требованию ГИБДД. При этом точных данных о текущем количестве камер нет: на 1 сентября прошлого года, по информации МВД, их насчитывалось около 30 тыс.

Подробнее о перенастройке дорожных камер — в материале «Ъ» «Дорожные камеры ушли в ключку».