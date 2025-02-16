Штрафная масса приросла миллиардами

Общая сумма штрафов, назначенных за нарушения правил дорожного движения в 2024 году, превысила 176 млрд руб., следует из данных Госавтоинспекции. Число постановлений превысило 255 млн, львиная доля которых оформлена с помощью камер. Прирост числа штрафов замедлился из-за проведенной осенью инвентаризации систем фотовидеофиксации, в ходе которой часть комплексов в регионах отключили. Тогда же ужесточили правила их установки. По итогам 2025 года, считает эксперт, количество штрафов впервые может сократиться из-за повышенных с нового года санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Системы автоматической фиксаций нарушений используются в оформлении 93% дорожных штрафов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Системы автоматической фиксаций нарушений используются в оформлении 93% дорожных штрафов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В статистическом разделе сайта ГИБДД России stat.gibdd.ru опубликована полная отчетность по административной практике за 2024 год. “Ъ” изучил документ.

В общей сложности органы ГИБДД возбудили более 255 млн административных дел о нарушениях ПДД (оформив штрафов на общую сумму 176,3 млрд руб.), из них 236,7 млн (на 149,2 млрд руб.) — на собственников транспортных средств. Это означает, что из всего массива дел 93% оформлены с помощью дорожных камер в автоматическом режиме с отправкой «письма счастья» владельцу машины. Традиционные лидеры по количеству вынесенных постановлений — Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург (см. инфографику).

Рост числа штрафов происходил на фоне роста автопарка — на 1,8 млн единиц, до 67,75 млн автомобилей (52,9 млн из них — легковые).

Годовой прирост числа постановлений замедлился, обратил внимание “Ъ”: по итогам 2024 года он составил 6,2%, в то время как в прошлые годы он достигал 11–17%. Основная причина замедления — реформа систем фотовидеофиксации нарушений осенью 2024 года (см. “Ъ” от 2 сентября): власти ужесточили контроль за местами установки камер, в результате часть комплексов регионы отключили или демонтировали по требованию ГИБДД. Точных открытых данных о том, сколько сейчас камер, нет: на 1 сентября 2024 года, по данным МВД, их было около 30 тыс. штук.

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По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, в 2025 году общее число постановлений вряд ли сильно увеличится. Это связано с тем, что с 1 января вступила в силу новая редакция КоАП РФ: штрафы за самые распространенные нарушения (превышение скорости, разговор по телефону за рулем, проезд на красный сигнал светофора и т. д.) увеличены в 1,5 раза, при этом скидка за «быструю» оплату постановлений сократилась с 50% до 25%.

Самый распространенный штраф — за превышение скорости на 20–40 км/ч — теперь составляет 750 руб. (562 руб. со скидкой) вместо прежних 500 руб. (250 руб. со скидкой).

«Поведение водителей наверняка изменится,— считает Петр Шкуматов.— Я уже замечаю, как многие автомобилисты ездят аккуратнее, перестраховываются и замедляются. Не исключено, что число постановлений по итогам года вообще сократится. С учетом ужесточившихся правил установки камер вряд ли стоит ожидать, что парк комплексов существенно вырастет». Общая сумма штрафов, считает эксперт, может увеличиться в 1,5–2 раза по итогам года, но это зависит от влияния новых санкций на участников движения.

Напомним, согласно новому КоАП, с 1 января 25% сборов от штрафов ГИБДД направляются в федеральный бюджет (ранее все деньги направлялись в регионы). «Сложно сейчас судить о конечной цифре, потому что мы не знаем, как изменится собираемость новых штрафов,— добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— По-хорошему перед принятием поправок к КоАП властям нужно было провести социологические исследования, чтобы понять, как будут вести себя люди в условиях нового законодательства».

Пьяных водителей стало меньше на 30%, следует из данных Госавтоинспекции: по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП за год было заведено 244,3 тыс. дел против 351,2 тыс. в 2023 году.

В прошлые годы подобной динамики по этому составу не наблюдалось. Новый тренд можно объяснить совокупностью факторов, предполагает юрист Сергей Радько. В их числе «отложенный» эффект введения в 2021 году уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Статья 264.1 УК «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Господин Радько также не исключает, что инспекторы стали чаще оформлять водителей не как пьяных, а как отказавшихся от освидетельствования по статье 12.26 КоАП. Число дел, заведенных по этой статье, также сократилось за прошедший год, но только на 4% (до 156,8 тыс. дел).

Иван Буранов