Торговлю поставили перед выбором

Внешнеторговый дефицит США в сентябре вырос до $84,4 млрд, максимального с апреля этого года значения. Увеличение показателя во многом объясняется расширением импорта — в конце третьего квартала его объем составил рекордные $352,3 млрд. Выросли, в частности, поставки в США из КНР и ЕС, будущее торговых отношений с которыми увязано с результатами американских президентских выборов. Желание снизить зависимость от Пекина является одним из немногих пересечений в программах Камалы Харрис и Дональда Трампа, впрочем, добиваться этого они намерены по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marta Lavandier / AP Фото: Marta Lavandier / AP

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре вырос на 19,2% к пересмотренному показателю августа ($70,8 млрд) и составил максимальные с апреля $84,4 млрд, сообщило Бюро экономического анализа Министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста до $84,1 млрд с прошлой августовской оценки в $70,4 млрд.

Объем экспорта США в сентябре сократился на 1,2% ($3,2 млрд) и составил $267,9 млрд. В том числе экспорт товаров снизился на $3,2 млрд, до $176 млрд, заметнее всего просели поставки нефти, гражданских самолетов и фармпрепаратов. Импорт же вырос — на 3% (на $10,3 млрд), до рекордных $352,3 млрд. Это произошло на фоне активного ввоза товаров (рост на $10,9 млрд, до $285 млрд), в том числе полупроводников, компьютеров и автомобилей.

Страновая разбивка демонстрирует расширение дефицита в торговле США с Евросоюзом — в сентябре он увеличился на $4,7 млрд, до $23,8 млрд.

Экспорт в ЕС снизился на $2,1 млрд, до $30,6 млрд, импорт увеличился на $2,6 млрд, до $54,4 млрд. Будущее торговли США с ЕС во многом увязано с результатами президентских выборов. Пока ожидается, что Камала Харрис в случае победы продолжит проводить политику Джо Байдена, а Дональд Трамп может значительно расширить торговые ограничения (речь идет о введении импортной пошлины в 20% на все европейские товары).

Отметим, что возможное усиление торговых противоречий ЕС с Вашингтоном, по всей видимости, окажется наиболее чувствительным для Германии: США — один из ключевых рынков сбыта немецкой продукции, и в связи с осложнением торговли ЕС с КНР (см. “Ъ” от 8 октября) его значимость только растет. Пока, как следует из данных Бюро экономического анализа, импорт в США из Германии продолжает постепенно расти на фоне медленного оживления немецкой промышленности: в сентябре объем поставок оценивался в $13,5 млрд после $13,1 млрд в августе.

Продолжил в сентябре расширяться и импорт в США из КНР — он вырос до $38,7 млрд с $37,2 млрд месяцем ранее.

В целом объем двусторонней торговли остается на высоком уровне, несмотря на то что американский экспорт в страну несколько снизился — до $11,8 млрд с $12,6 млрд. Отметим, впрочем, что сентябрь может стать последним месяцем этого года, в котором фиксировался рост китайских поставок, именно в конце третьего квартала были заметно усилены ограничения для ввоза части товаров из Китая. В частности, американские власти повысили пошлины на электромобили (с 25% до 100%) и аккумуляторы для них (с 7,5% до 25%), а также на солнечные батареи (с 25% до 50%).

В случае победы Дональда Трампа барьеры для китайского импорта станут, как следует из его предвыборной программы, заметнее, пошлина в размере 60% может быть введена на все товары из КНР. Пока не вполне ясно, будет ли в таком случае формироваться список исключений: кандидат об этом прямо не заявлял. По оценкам KPMG, планы господина Трампа могут обернуться расширением дефицита с другими крупными торговыми партнерами, в том числе с Мексикой, Японией и Южной Кореей, а также переносом американских производств за пределы страны — в Мексику, Вьетнам, Таиланд и Камбоджу.

Хотя Камала Харрис не анонсировала «массированного» введения повышенных пошлин, ждать облегчения условий торговли США с КНР в случае ее победы также не приходится. Одним из приоритетов в торговых отношениях с Китаем она называла «защиту интересов американского бизнеса». В KPMG ожидают, что госпожа Харрис сохранит все введенные при Джо Байдене ограничения и будет активнее диверсифицировать импорт для снижения зависимости от поставок из КНР.

Кристина Боровикова