Торговля угрозами

Дефицит внешней торговли США по итогам 2024 года вырос на 17%, до $918,4 млрд. Максимальный с 2021 года показатель сложился за счет расширения импорта в преддверии президентских выборов и сразу после победы на них Дональда Трампа. Заметно увеличился дефицит с каждой из стран, которым угрожали новые торговые ограничения. Такая статистика может использоваться американским президентом как дополнительный аргумент введения новых защитных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Внешнеторговый дефицит США в 2024 году составил $918,4 млрд, что на 17% больше прошлогоднего значения, следует из данных Бюро экономического анализа Министерства торговли страны. Экспорт США достиг $3,2 трлн после $3,1 трлн в 2023-м — рост был обеспечен главным образом за счет услуг. Поставки товаров увеличивались медленнее на фоне высокого курса доллара к валютам развивающихся стран и слабого спроса в Китае и Германии. В отдельных категориях (например, автомобили и запчасти к ним) экспорт дополнительно сдерживался растущей конкуренцией с КНР.

При сдержанном росте экспорта максимальный с 2021 года торговый дефицит был обеспечен заметным расширением импорта: он вырос на 6,6%, до рекордных $4,1 трлн.

Отчасти показатель может объясняться низкой базой 2023 года, когда постковидный восстановительный спрос себя фактически исчерпал. Впрочем, главной причиной ускорившегося роста импорта стали ожидания новых торговых барьеров. Этим же объясняются и временные рамки роста — наиболее активным он был с середины прошлого года (см. “Ъ” от 8 ноября 2024 года) из-за предвыборных обещаний Дональда Трампа, а также их повторения уже после победы. В частности, в декабре импорт увеличился на 3,5%, до рекордных $364,9 млрд, а торговый дефицит в результате вырос в месячном выражении на 24,7% и составил максимальные с марта 2022 года $98,4 млрд.

Поставки активнее росли из стран, которым угрожало повышение пошлин. Так, импорт из КНР в США в 2024 году оценивается в $438,9 млрд после $426,8 млрд в 2023-м, экспорт в Китай при этом продолжил сокращаться. По итогам года дефицит торгового баланса с КНР составил $295,4 млрд (см. график) — более крупного показателя у США нет ни с одной другой страной.

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Расширялись в прошлом году и поставки в США из Европейского союза: импорт вырос до $605,8 млрд с $576,3 млрд в 2023-м, торговый дефицит составил рекордные $235,6 млрд. Интересно, что второй год подряд крупнейшим источником импорта для США, обгоняя Китай и Канаду, остается Мексика. В 2024 году поставки увеличились до $505,9 млрд после $475,2 млрд в 2023-м, дефицит в торговле с Мексикой — до $171,8 млрд со $152,5 млрд.

Напомним, введение новых ограничений Дональд Трамп объясняет в том числе увеличением дефицита в торговле с ключевыми торговыми партнерами. Хотя на статистику во многом повлияли его же словесные интервенции, для американского президента полученные данные могут стать дополнительным рычагом давления в ходе переговоров с торговыми партнерами.

Кристина Боровикова