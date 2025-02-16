Нетаньяху поручил переговорщикам обсудить сделку по Газе в Египте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил переговорную делегацию в Каир. В понедельник группа в координации со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом должна обсудить реализацию первого этапа сделки о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: J. Scott Applewhite / AP Биньямин Нетаньяху

Фото: J. Scott Applewhite / AP

«После заседания кабинета, запланированного на завтра, команда получит инструкции для продолжения переговоров по вопросам второго этапа»,— рассказал советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

Сделка о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января. На первом этапе соглашения «Хамас» должен освободить 33 заложника, на втором — всех остальных. В субботу «Хамас» освободил из плена россиянина Александра Труфанова. Власти Израиля в тот же день сообщили, что в плену боевиков остаются 73 человека.

Подробнее об участии Египта в судьбе Газы — в материале «Ъ» «Пирамиды не покоряются Дональду Трампу».