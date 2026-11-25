По словам главы германского Федерального союза солнечной энергетики Карстена Кернига, преодоление отметки в 100 ТВт•ч — это исторический рубеж для энергетического перехода, превращающий солнечную энергетику из нишевой технологии в одну из опор всей системы электроснабжения. Теперь солнечная энергетика занимает второе место в производстве электроэнергии в целом. На первом месте находятся ветряные электростанции с 123 ТВт•ч, а уголь, газ и получение электроэнергии из биомассы идут за ними.