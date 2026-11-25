Солнечные электростанции в Германии в 2025 году произвели рекордные 100 ТВт•ч
С начала текущего года немецкие солнечные электростанции произвели около 100 ТВт•ч электроэнергии — это рекордный показатель. Об этом пишут немецкие СМИ, в том числе Handelsblatt и Frankfurter Allgemeine Zeitung, со ссылкой на подсчеты Института солнечных энергосистем (ISE) при Институте Фраунхофера. Газеты сравнили производство солнечных электростанций с потреблением Гамбурга, занимающего второе место среди крупнейших городов ФРГ,— он за год потребляет около 11 ТВт•ч электроэнергии.
По данным ISE, показатель прошлого года — 90 ТВт•ч — был преодолен еще в сентябре. Эксперты считают, что рекордные результаты 2026 года связаны как с развитием солнечной энергетики, так и со значительным числом солнечных дней в текущем году.
По словам главы германского Федерального союза солнечной энергетики Карстена Кернига, преодоление отметки в 100 ТВт•ч — это исторический рубеж для энергетического перехода, превращающий солнечную энергетику из нишевой технологии в одну из опор всей системы электроснабжения. Теперь солнечная энергетика занимает второе место в производстве электроэнергии в целом. На первом месте находятся ветряные электростанции с 123 ТВт•ч, а уголь, газ и получение электроэнергии из биомассы идут за ними.