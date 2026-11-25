Депутаты Законодательного собрания Псковской области 25 ноября единогласно приняли закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона. Ограничения будут действовать в течение пяти лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. За инициативу проголосовали 26 парламентариев. Голосов против не было.