В Псковской области запретили розничную продажу вейпов
Депутаты Законодательного собрания Псковской области 25 ноября единогласно приняли закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона. Ограничения будут действовать в течение пяти лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. За инициативу проголосовали 26 парламентариев. Голосов против не было.
Разработанный региональным Минэкономразвития законопроект проходил публичное обсуждение с 7 по 17 ноября. Изначально чиновники планировали завершить процедуру оценки регулирующего воздействия к 1 декабря, однако уже 24 ноября инициативу поддержали два профильных комитета регионального парламента. Необходимость введения запрета в министерстве объяснили защитой здоровья населения и снижением масштабов потребления электронных сигарет.
По подсчетам ведомства, за пять лет поступления в областной бюджет от соответствующей торговли могли бы составить около 109 млн рублей. Сейчас на территории Псковской области работают 188 торговых точек, реализующих вейпы и жидкости для них. Ежегодные поступления от 48 налогоплательщиков, занимающихся продажей такой продукции, оцениваются примерно в 13,7 млн рублей.
Представляя инициативу на заседании профильного комитета 24 ноября, министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев сослался на данные ВЦИОМ, согласно которым опыт употребления вейпов имеет каждый пятый совершеннолетний россиянин (21%).
Еще 11 ноября председатель Законодательного собрания Псковской области Борис Елкин называл полный запрет продажи вейпов дискуссионным вопросом, обращая внимание в том числе на налоговые поступления от деятельности предпринимателей. Вместе с тем спикер отмечал недостаточную эффективность действующего запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, поскольку те могут приобретать их через взрослых. Приоритетом при принятии решения, по мнению господина Елкина, должно стать здоровье детей.
Нарушение запрета может повлечь аннулирование лицензии на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также привлечение предпринимателей к административной ответственности, следует из текста документа.
Вопросы у парламентариев вызвал и механизм контроля за соблюдением будущего запрета. На заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению 24 ноября его председатель Алексей Севастьянов поинтересовался, кто будет выявлять нарушения и составлять административные протоколы. Господин Михеев заявил о намерении провести отдельное совещание с правоохранительными органами. В свою очередь, старший помощник прокурора Псковской области Ольга Колесникова указала на неопределенность будущей правоприменительной практики.
Право самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них российские регионы получили после принятия федерального закона от 26 июня 2026 года №186-ФЗ. Аналогичные ограничения уже одобрили парламентарии Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Калининградской и Новгородской областей, республик Карелия и Коми, а также Ненецкого автономного округа.
Накануне, 24 ноября, запрет на розничную продажу электронных сигарет также одобрили депутаты Государственного совета Республики Коми и Новгородской областной думы. В последней за нарушение ограничений предусмотрены штрафы для юридических лиц до 500 тыс. рублей.