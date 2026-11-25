Новак назвал напряженной ситуацию на российском топливном рынке
Ситуация на российском рынке топлива остается достаточно напряженной из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, дефицит топлива на российском рынке покрывается за счет внешних поставок из ближнего и дальнего зарубежья.
«Максимально делается все для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и за счет поставок из ближнего и дальнего зарубежья»,— сказал Александр Новак журналистам (цитата по ТАСС).
В декабре российские власти определятся с дальнейшими шагами по регулированию экспорта бензина, добавил Александр Новак. Кроме того, Минэнерго подготовило предложения о продлении запрета на экспорт керосина. Решения будут приниматься исходя из баланса спроса и предложения на рынке, подчеркнул вице-премьер.