В декабре российские власти определятся с дальнейшими шагами по регулированию экспорта бензина, добавил Александр Новак. Кроме того, Минэнерго подготовило предложения о продлении запрета на экспорт керосина. Решения будут приниматься исходя из баланса спроса и предложения на рынке, подчеркнул вице-премьер.