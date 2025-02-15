Генсек НАТО призвал Евросоюз не жаловаться, а помогать Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз делает недостаточно для поддержки Украины. Он призвал лидеров стран ЕС не жаловаться, а нарастить помощь и выступать с конкретными предложениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

«США абсолютно привержены НАТО, ему привержена и нынешняя администрация страны. Но при этом они ожидают, что европейская сторона должна нарастить поддержку, что мы должны увеличить расходы. И это правда. Мы тратим недостаточно, мы должны это исправить... Участвуйте в дискуссии не через жалобы на то, будете ли вы за столом переговоров, а через выдвижение конкретных предложений»,— сказал господин Рютте (цитата по The Independent).

Марк Рютте выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля. Представители России не приезжают на конференцию с 2022 года. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что участники конференции обсудят урегулирование военного конфликта на Украине путем переговоров.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Россия и США "поработают вместе"».