Спецпосланник Трампа заявил, что США не видят Европу на переговорах по Украине

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что он не видит страны Евросоюза участниками мирных переговоров по Украине. Он добавил, что интересы Европы будут учтены во время принятия соглашений, однако исключил физическое присутствие представителей Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Boris Roessler / Pool / Reuters Кит Келлог

Фото: Boris Roessler / Pool / Reuters

«Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему "Минска-2". Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск"»,— сказал господин Келлог, имея в виду Минские соглашения (цитата по «РБК-Украина»). Киев же должен участвовать в этих переговорах, добавил он.

Кит Келлог заявил это на «Украинском ланче», который был организован в рамках Мюнхенской конференции. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который тоже участвовал в мероприятии, заявил, что исключение Европы из переговоров было бы «политически неприемлемым», сообщает CNBC. Премьер-министр Исландии Криструн Мьедль Фростадоуттир отметила, что страны Евросоюза «до сих пор не уверены в том, что хотят сделать США».

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС не жаловаться из-за того, что они не будут участвовать в переговорах. Он сказал, что Евросоюз делает недостаточно для поддержки Украины, и посоветовал лидерам государств нарастить помощь и выступать с конкретными предложениями.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Россия и США "поработают вместе"».