Страны НАТО раздражены «советской тактикой» Украины

У государств—членов НАТО возникли разногласия с Украиной по поводу «советской тактики» ведения боевых действий. Как сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники среди британских военных, ВСУ привержены созданию «массовой дешевой огневой мощи», в то время как дорогостоящая техника НАТО предназначена для «точных» ударов.

Со ссылкой на неназванного британского инструктора, обучавшего украинских военнослужащих, The Sunday Telegraph пишет, что Украина должна была отправить аналитикам НАТО видео с демонстрацией «правильного использования» западного вооружения. Однако полученные кадры показали, что ВСУ «ведут беспорядочный огонь» пятью или шестью противотанковыми ракетными комплексами NLAWN, которые передала Великобритания.

Отказ ВСУ от «точных ударов в стиле НАТО» и использование «советских методов» привели к повышенным военным расходам и трате дорогого оборудования и техники, отмечает газета. Ведь стоимость одной ракеты NLAW составляет около 20 тыс. фунтов стерлингов (более $25 тыс.).

Кроме того, при отступлении ВСУ часто бросают вооружение НАТО, которое потом достается российским военным. «У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс.— "Ъ"), чем у британской армии»,— рассказал собеседник издания.

Вчера, 15 февраля, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз делает недостаточно для поддержки Украины и призвал не жаловаться, а нарастить помощь и выступать с конкретными предложениями.

Подробнее о вариантах завершения конфликта — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».