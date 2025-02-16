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Аделия Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей среди женщин-одиночниц финала Гран-при России, который проходит в Красноярске. Серебро завоевала Алина Горбачева, а бронзовую медаль — Анна Фролова.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам двух выступлений 17-летняя Петросян набрала 238,79 балла: 75,91 балла за короткую программу, 162,88 — за произвольную. У 17-летней Горбачевой 224,3 балла, а у 19-летней Фроловой 221,89 балла. Петросян побеждает в финале Гран-при третий год подряд. Кроме того, она дважды становилась чемпионкой России.

Победителями финала Гран-при России по фигурному катанию в парах стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В сумме они набрали 231,95 балла. Победителем финала Гран-при у мужчин-одиночников стал Петр Гуменник, у которого 314,54 балла за две программы.

Гран-при России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 14 по 16 февраля. Спортсмены соревнуются в том числе за квоты на возможность участвовать в олимпийской квалификации в Китае.

Фотогалерея

Гран-при России по фигурному катанию 2024/25

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Анна Коломенская и Артем Фролов

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Петр Гуменник

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Марк Кондратюк

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Евгений Семененко — третий по итогам двух программ

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Софья Акатьева

Софья Акатьева

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Алина Горбачева

Алина Горбачева

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Глеб Лутфуллин

Глеб Лутфуллин

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Аделия Петросян

Аделия Петросян

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

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Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

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Ясмина Кадырова и Илья Миронов

Ясмина Кадырова и Илья Миронов

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Дарья Андреева и Александр Акимов

Дарья Андреева и Александр Акимов

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Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

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Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

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Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

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Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

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Евгения Пасечник и Дарио Чиризано

Евгения Пасечник и Дарио Чиризано

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Анна Щербакова и Максим Некрасов

Анна Щербакова и Максим Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Софья Шевченко и Андрей Ежлов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анна Щербакова и Егор Гончаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Юлия Чуркина и Борис Фролов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анна Коломенская и Артем Фролов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Петр Гуменник

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Марк Кондратюк

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Евгений Семененко — третий по итогам двух программ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева

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Алина Горбачева

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Глеб Лутфуллин

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Аделия Петросян

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

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Ясмина Кадырова и Илья Миронов

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Дарья Андреева и Александр Акимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгения Пасечник и Дарио Чиризано

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анна Щербакова и Максим Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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