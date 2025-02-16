Аделия Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей среди женщин-одиночниц финала Гран-при России, который проходит в Красноярске. Серебро завоевала Алина Горбачева, а бронзовую медаль — Анна Фролова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам двух выступлений 17-летняя Петросян набрала 238,79 балла: 75,91 балла за короткую программу, 162,88 — за произвольную. У 17-летней Горбачевой 224,3 балла, а у 19-летней Фроловой 221,89 балла. Петросян побеждает в финале Гран-при третий год подряд. Кроме того, она дважды становилась чемпионкой России.

Победителями финала Гран-при России по фигурному катанию в парах стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В сумме они набрали 231,95 балла. Победителем финала Гран-при у мужчин-одиночников стал Петр Гуменник, у которого 314,54 балла за две программы.

Гран-при России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 14 по 16 февраля. Спортсмены соревнуются в том числе за квоты на возможность участвовать в олимпийской квалификации в Китае.