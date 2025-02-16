Мишина и Галлямов выиграли финал Гран-при России по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Гран-при России по фигурному катанию в парах, проходившему Красноярске. Спортсмены тренирующиеся под руководством Тамары Москвиной в сумме набрали 231,95 балла — 81,20 балла за короткую программу и 150,75 балла за произвольную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, набрав в сумме 219,80 балла (77,04 за короткую и 142,76 за произвольную программу). Замыкают тройку Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступление которых оценили на 208,43 балла (72,63 и 135,80).

Анастасии Мишиной 23 года, Александру Галлямову 25 лет. В 2021 году фигуристы победили на чемпионате мира, в 2022 — на чемпионате Европы. Фигуристы становились двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине — в парном катании и командном турнире, являются трехкратными чемпионами России.