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Мишина и Галлямов выиграли финал Гран-при России по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Гран-при России по фигурному катанию в парах, проходившему Красноярске. Спортсмены тренирующиеся под руководством Тамары Москвиной в сумме набрали 231,95 балла — 81,20 балла за короткую программу и 150,75 балла за произвольную.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, набрав в сумме 219,80 балла (77,04 за короткую и 142,76 за произвольную программу). Замыкают тройку Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступление которых оценили на 208,43 балла (72,63 и 135,80).

Анастасии Мишиной 23 года, Александру Галлямову 25 лет. В 2021 году фигуристы победили на чемпионате мира, в 2022 — на чемпионате Европы. Фигуристы становились двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине — в парном катании и командном турнире, являются трехкратными чемпионами России.

Фотогалерея

Гран-при России по фигурному катанию 2024/25

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Ясмина Кадырова и Илья Миронов (70,63)

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Дарья Андреева и Александр Акимов (55,42)

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Софья Шевченко и Андрей Ежлов получили 72,56 балла после исполнения ритмического танца и стали седьмыми

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Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (72,98)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анна Коломенская и Артем Фролов (67,88)

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Дарья Андреева и Александр Акимов (55,42)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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