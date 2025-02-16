МИД Польши назвал нестандартной переговорную стратегию США по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал «нестандартной» стратегию США по переговорам с Россией об окончании боевых действий на Украине. Вместе с тем, он заявил, что американский план «вселяет некоторую надежду». От оглашения подробностей господин Сикорский отказался.

По словам главы польского МИДа, в рамках 61-й Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник США по Украине Кит Келлог лично представил представителям европейских государств стратегию США по переговорам с Россией. «Она нестандартна, но мы желаем им удачи»,— заявил польский министр прессе (цитата по Reuters).

12 февраля между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. В рамках диалога главы государств договорились о личной встрече. По сообщению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Москва уже приступила к формированию группы для переговоров.

Вчера, 15 февраля, Bloomberg сообщал, что высокопоставленные должностные лица России и США проведут переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе. По словам источников агентства, они должны подготовить встречу двух президентов, которая может пройти в конце февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».