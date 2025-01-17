Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны

Одним из приоритетных векторов сотрудничества между Ираном и Россией станет взаимодействие стран в сфере безопасности и обороны. Это прописано в первом пункте договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном сегодня, 17 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Страны договорились, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору. Оба государства также обязались в таком случае содействовать урегулированию конфликта на основе устава ООН.

Россия и Иран также договорились не допускать использования своих территорий «в целях поддержки сепаратистских движений и иных действий», которые угрожают территориальной целостности обеих стран. Документ также содержит следующие пункты:

о развитии платежной инфраструктуры, не зависящей от других стран;

о строительстве объектов ядерной энергетики и об участии в совместных проектах в области мирного атома;

об упрочнении мира и безопасности в Каспийском регионе, а также в Центральной Азии, Закавказье и на Ближнем Востоке;

о взаимной помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий;

о взаимодействии по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия;

о противодействии санкциям и поддержании инициатив, нацеленных на их исключение;

о реализации договоренностей в сфере возвращения активов, полученных преступным путем;

об ознакомлении народов РФ и Ирана с культурой и традициями друг друга, а также о продвижении русской и персидской литературы;

о взаимодействии в области охраны окружающей среды, включая внедрение экологически чистых технологий.

Всего документ содержит 47 статей. Документ, который сегодня, 17 января, подписали президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, пришел на смену документу от 2001 года. Работа над новым договором велась с 2022 года.