Поставка из последних сил

Незадолго до наступления дедлайна по сворачиванию внешнеторговых операций с проектом «Портовая СПГ», попавшим в SDN List, «Газпром» (MOEX: GAZP) предпринял рискованную попытку доставить груз с него в Китай. 13 февраля на танкер «Псков» была загружена партия СПГ, которая должна дойти до китайского Тяньцзиня к 22 марта. При этом все операции с подсанкционным проектом должны быть свернуты до 27 февраля. За последний месяц площадка заметно снизила объем экспорта, последняя поставка завершилась еще 14 января. С тех пор танкерный флот проекта, также частично находящийся под санкциями, простаивает. Как замечают аналитики, есть шанс, что в будущем предприятие пригодится для обеспечения энергобезопасности Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Голенков / РИА Новости Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Несмотря на приближение сроков по сворачиванию внешнеторговых операций с подсанкционным проектом «Портовая СПГ», «Газпром» попытается доставить груз с него в Китай. Как следует из данных Kpler, 13 февраля прошла первая за весь месяц отгрузка партии СПГ с площадки на танкер «Псков», который должен будет доставить груз в китайский Тяньцзинь 22 марта.

Последняя разгрузка с площадки «Портовой СПГ» «Газпрома» произошла месяц назад: 14 января танкер Cool Rover выгрузил партию СПГ в испанском терминале Huelva LNG, следует из данных Kpler. С тех пор Cool Rover простаивает без груза на юге Испании. В декабре, по данным Kpler, c «Портовой СПГ» ушли два груза. 1 декабря «Маршал Василевский» разгрузился в Калининграде, с тех пор танкер простаивает в Балтийском море. 29 декабря «Псков» осуществил разгрузку в турецком Мармара-Эреглиси. Еще один танкер из флота «Портовой СПГ» — «Великий Новгород» — в последний раз разгружался 23 ноября в Китае, сейчас стоит с грузом в Финском заливе.

До 27 февраля, согласно последнему пакету санкций США, с двумя среднетоннажными российскими СПГ-заводами — «Портовая СПГ» и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа и Газпромбанка — должны быть свернуты все торговые операции. Под последние рестрикции также попали СПГ-танкеры «Великий Новгород» и «Псков». Как писал “Ъ” 12 июля, танкеры Cool Rover и «Маршал Василевский» потеряли возможность заходить в европейские порты после введения санкций ЕС против «Совкомфлота». В «Газпроме» от комментариев отказались. Отгрузки с «Криогаз-Высоцка» в феврале пока сохраняются на стабильном уровне.

Проект «Портовая» мощностью 1,5 млн тонн на Балтике был запущен в сентябре 2022 года и исходно предназначался для поставок в Европу. Однако после начала военных действий на Украине страны ЕС пытаются снизить свою зависимость от российских энергоносителей. Финляндия, Прибалтика, Польша и Великобритания заявили о прекращении покупки российского СПГ, который, впрочем, пока не находится под общеевропейскими санкциями. В связи с этим сразу после запуска СПГ-заводу пришлось пересматривать свою маркетинговую стратегию: все поставки были переориентированы на рынки Турции и Греции, малая часть грузов уходила в Китай через Севморпуть.

СПГ-завод построен на базе одноименной компрессорной станции «Портовая», ранее подававшей газ во взорванный газопровод «Северный поток». Сейчас завод состоит из двух линий сжижения по технологии Linde.

Опыт попавшего под санкции годом ранее проекта «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК владеет 60%, показывает, что введение блокирующих санкций может полностью парализовать и работу «Портовой СПГ». «Арктик СПГ-2», несмотря на запуск первой технологической линии, в период летней навигации так и не смог реализовать свои грузы на внешнем рынке.

Исторически СПГ-завод «Портовая СПГ» в паре с плавучим регазификационным терминалом «Маршал Василевский» задумывались как резервный источник газоснабжения Калининградской области на случай прекращения транзита через Литву, напоминает независимый эксперт Александр Собко. Он замечает, что пока транзит сохраняется, риски прекращения поставок выглядят небольшими, однако недавний переход энергосистемы Калининградской области на работу в изолированном режиме после отключения стран Балтии от БРЭЛЛ еще больше актуализирует наличие гарантированных поставок газа в регион. «В этом контексте, возможно, стопроцентная гарантия поставки СПГ в том случае, если необходимость возникнет, важнее, чем затраты на сохранение "СПГ Портовая" в каком-то поддерживающем режиме»,— полагает он. Хотя СПГ для эксклава в случае необходимости можно взять и с глобального рынка, топливо с «Портовой» выгодно отличается тем, что уже находится в бассейне Балтийского моря.

Татьяна Дятел