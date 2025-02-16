Жан-Люк Меланшон идет к Магомету

Глава «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон ищет свою избирательную базу среди разочарованных в политике жителей пригородов — иммигрантов в первом и втором поколении. Он пытается выступить в их глазах защитником, используя риторику борьбы с «исламофобией» и колониальным наследием. Однако, воображая своих избирателей «полезными идиотами», он сам рискует стать орудием в их руках. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Глава «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В прицел Жан-Люка Меланшона уже попали муниципальные выборы 2026 года, а затем и президентские выборы 2027 года. В их ожидании ему и его «Непокорившейся Франции» нужны новые избиратели. Прежний резерв исчерпан.

На последних президентских выборах в 2022 году Меланшон получил 21,95% голосов, заняв третье место. В значительной степени его поддержку обеспечила не традиционная база левых, а свежая волна избирателей. Согласно данным Ifop, среди подавших голоса за лидера LFI было 70% французских мусульман, в то время как его прежняя избирательная база — рабочие, мелкие служащие, интеллектуалы — отдала предпочтение более правым, вплоть до крайне правой Марин Ле Пен.

Вопреки всякой логике успешный политик пытается теперь предстать «своим в доску» для иммигрантов, чтобы усилить свое влияние среди мусульманского электората.

«Как я говорю каждому молодому человеку, которого я встречаю и который, как я знаю, родился, как и я, в Магрибе или где-то еще: это наша родина, это наша страна»,— настаивает Меланшон, напоминая, что сам он родился в Танжере (Марокко) в 1951 году, когда эта территория находилась под международным управлением, и оказался во Франции ребенком только в 1962 году.

Его новая, во многом парадоксальная стратегия — объединение двух потенциально важных для него групп избирателей: университетской молодежи и жителей исламизированных предместий — вокруг общих лозунгов. Казалось бы, это в принципе нереально, но Меланшон удачно нашел возможность объединить студента престижного вуза и исламистского проповедника.

С 7 октября 2023 года Меланшон добавил к своей повестке «защиту палестинского государства», превратив это в важный элемент кампании LFI и дистанцируясь в этом от официальной позиции французского государства. Меланшон и его сторонники активно выступают в университетах и поддерживают радикалов в их борьбе за Палестину против Израиля. В результате он прослыл антисемитом и окончательно утратил поддержку еврейской общины Франции. Но его это не беспокоит: гораздо важнее для него сплочение студенческих левых и исламистов вокруг его «Непокорившейся Франции».

В своих недавних выступлениях Жан-Люк Меланшон противопоставил «Францию прошлого» и «новую Францию», которая, по его словам, «приходит из народных кварталов».

Для привлечения выходцев из иммигрантской среды Меланшон выстроил свою риторику вокруг «борьбы с исламофобией», защиты мусульманских традиций, в том числе в одежде, досуге, семье, постоянных обвинений в адрес властей и особенно полиции, а также «борьбы со всеми формами расизма».

Его яростный оппонент, создатель крайне правого движения «Реконкиста» Эрик Земмур давно предупреждает о «великом замещении» иммигрантами французского населения. Отныне Меланшон не спорит, а, наоборот, берет земмуровский термин на вооружение, просто интерпретируя его иначе. Для него это не угроза, а реальность и даже счастливая возможность для Франции. Он заявляет: «В нашей стране каждый четвертый имеет иностранного деда или бабку. 40% населения говорят как минимум на двух языках. Мы обречены стать нацией креолов — и это прекрасно!» И, возвращаясь к пугалу «великого замещения», он настаивает: «Молодежь должна заместить старшее поколение».

Однако фундаменталисты не намерены оставаться просто активом для избирательных кампаний Меланшона. Они, скорее, сами используют его в качестве трибуна, а силу «Непокорившейся Франции» — в качестве тарана государственных институтов. Один из лидеров деколонизационного движения франко-алжирка Хурия Бутельджа, основательница партии «Коренные жители Республики», хвалится тем, что Меланшон «стал трофеем» для ее сторонников: «Когда-то он был бешеным секуляристом. Сегодня он говорит то, чего не говорил бы 15 лет назад».

На муниципальных выборах 2026 года успех или неудача «Непокорившейся Франции» станет своего рода лакмусовой бумажкой этого «большого замещения» — в духе Меланшона или в духе Земмура, отметив те части страны, где предместья при соответствующей подготовке способны отдать на будущих президентских выборах свои голоса бывшему типичному представителю французских левых, троцкисту и социалисту, блестящему защитнику Республики, а ныне патентованному уроженцу Магриба.

Алексей Тарханов