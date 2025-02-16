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Коммерсантъ FM
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ЕС созвал экстренное совещание глав МИД

На Мюнхенской конференции 16 февраля пройдет экстренное совещание глав МИД стран Евросоюза. На следующий день также назначен экстренный саммит лидеров ЕС.

О внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС сообщил МИД Греции. «Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис завтра, 16 февраля, в 8:30 утра примет участие во внеочередной встрече глав МИД ЕС в рамках Мюнхенской конференции по безопасности»,— говорится в публикации на сайте ведомства. По какому поводу собирается совещание, не уточняется.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон созвал европейских лидеров на экстренное совещание в Париже. Оно пройдет 17 февраля. По словам господина Сикорского, на встрече лидеры государств обсудят «вызовы, связанные с президентом США Дональдом Трампом».

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. По информации Bloomberg, делегации двух стран без участия глав государств встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе. Politico писало, что там же пройдут переговоры и с украинской стороной. Собеседники издания сообщали, что европейские страны не будут присутствовать на встречах.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

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