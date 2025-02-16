Politico: делегация США отправились в Эр-Рияд на переговоры по Украине

Высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, пишет Politico со ссылкой на источники. Собеседники издания не стали раскрывать имена переговорщиков от российской и украинской сторон.

Со стороны США в переговорах будут участвовать Госсекретарь Марк Рубио, спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолтц, отмечает издание. Bloomberg со ссылкой на источники писало, что встреча в Саудовской Аравии пройдет на следующей неделе. По информации агентства, президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин намерены встретиться до конца февраля.

Дональд Трамп говорил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Провести личную встречу они договорились во время телефонного разговора 12 февраля. Дональд Трамп также сообщал, что в Саудовской Аравии пройдут и первые контакты между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».