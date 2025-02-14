В Мюнхене обсудят решение конфликта России и Украины путем переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров. Ранее он заявил, что соглашение, которое будет достигнуто дипломатическим путем, «шокирует многих».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Мы поговорим о конфликте между Украиной и Россией и о том, как его урегулировать путем переговоров»,— сказал Джей Ди Вэнс журналистам, его слова приводит Reuters.

В этом году на Мюнхенской конференции США представляют Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель по России и Украине Кит Келлог. СМИ сообщали, что американская делегация представит на мероприятии детали плана по решению российско-украинского конфликта, но официальные лица эту информацию не подтвердили.

Представители России не приезжают на Мюнхенскую конференцию с 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что на полях конференции 14 февраля встретятся представители Вашингтона, Москвы и Киева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Безопасность в Мюнхене ушла в тень».

Лусине Баласян