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Коммерсантъ FM
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Джей Ди Вэнс дезавуировал свои слова о вводе войск на Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем аккаунте в X фактически отказался от приписываемой ему угрозе отправить американские войска на Украину. Так он отреагировал на то, как The Wall Street Journal (а за ней и СМИ по всему миру) интерпретировала слова, сказанные им в интервью.

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

«Президент Трамп — величайший уговорщик, и он принесет мир в регион, окончив войну на Украине. И как мы всегда говорили, американские войска не должны подвергаться опасности, когда это не продвигает американские интересы и безопасность. Это война между Россией и Украиной»,— написал он.

Интервью было опубликовано под заголовком «Вэнс грозит санкциями и военной силой, чтобы заставить Путина согласиться на договоренности по Украине». В нем он, в частности, сказал: «Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия».

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента WSJ, не снято ли официально с повестки дня присутствие американских войск на Украине, господин Вэнс ответил: «Президент (Трамп.— “Ъ”) очень ясно дает понять: когда он начинает переговоры, повестка дня содержит все варианты».

За день до публикации интервью глава Пентагона Пит Хегсет исключил размещение американских войск на Украине. Также он говорил, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год является нереалистичной задачей.

Виктор Буй

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