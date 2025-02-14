Вэнс пригрозил отправить на Украину войска США, если переговоры сорвутся

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал газете The Wall Street Journal о возможных шагах Вашингтона, если Россия откажется урегулировать конфликт с Украиной. Он не исключил введения новых санкций и даже отправки американских военных на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия»,— сказал он. При этом вопросы гарантий безопасности Украины и пересмотр ее границ станут предметами обсуждения на грядущих переговорах.

По словам вице-президента, власти США намерены убедить президента Владимира Путина в том, что Россия может добиться большего за столом переговоров, чем на поле боя. Джей Ди Вэнс также заявил, что в случае успешных мирных переговоров в отношениях двух государств может наступить перезагрузка.

Отметим, что накануне глава Пентагона Пит Хегсет прямо исключил размещение американских войск на Украине. Также он говорил, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год является нереалистичной задачей.

12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Сразу после этого Москва и Вашингтон начали формирование команд для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта. Дональд Трамп заявил, что представители России, США и Украины встретятся уже сегодня, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».