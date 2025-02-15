Совет директоров OpenAI отказался продавать компанию Маску

Совет директоров OpenAI отказался продавать компанию американскому бизнесмену Илону Маску, отметив ее некоммерческий статус и нецелесообразность любых попыток ее приобретения. Об этом сообщил председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«OpenAI не продается, и совет единогласно отверг недавнюю попытку Маска подорвать конкуренцию. Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит наше некоммерческое предприятие и миссию по обеспечению всего человечества пользой от общего искусственного интеллекта»,— говорится в заявлении на странице пресс-службы компании в социальной сети X.

11 февраля стало известно, что господин Маск предложил руководству OpenAI купить компанию за $97,4 млрд. В OpenAI отметили, что не получали официальной заявки на ее приобретение. «Нет, спасибо, но мы готовы купить Twitter за $9,74 млрд, если вы хотите»,— прокомментировал вероятность сделки гендиректор компании Сэм Альтман.

OpenAI создавалась как некоммерческая организация в 2015 году. Одним из ее основателей был Илон Маск. В 2018 году бизнесмен ушел из компании из-за разногласий с Сэмом Альтманом. После запуска ChatGPT в 2022 году деятельность компании перешла в более коммерческое русло. На фоне происходящих изменений в августе прошлого года господин Маск подал в суд на руководство OpenAI и лично гендиректора Альтмана, обвинив их в искажении первоначальной миссии. Позднее стало известно, что OpenAI действительно планирует провести реструктуризацию, в результате которой контроль за ее деятельностью перейдет к коммерческой структуре.