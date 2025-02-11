Илон Маск предложил приобрести OpenAI за $97,4 млрд

Консорциум инвесторов под руководством Илона Маска сделал предложение о покупке некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, за $97,4 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката господина Маска, Марка Тобероффа.

В своем заявлении Илон Маск отметил: «Пришло время вернуть OpenAI к ее истокам — открытости и безопасности. Мы обеспечим это».

В консорциум входят такие инвестиционные компании, как Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC, а также глава Endeavor Ари Эмануэль. Предполагается, что после сделки компания Илона Маска xAI может быть объединена с OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман оперативно отреагировал на предложение Маска, опубликовав в социальной сети X (бывший Twitter) сообщение: «Нет, спасибо, но мы готовы купить Twitter за $9,74 млрд, если вы хотите». В совете директоров OpenAI с просьбой прокомментировать ситуацию указали на пост Сэма Альтмана в соцсети Х.

Сооснователь OpenAI Илон Маск покинул компанию в 2018 году из-за разногласий с Сэмом Альтманом. В 2024 году господин Маск подал иск против OpenAI, утверждая, что переход компании к коммерческой модели противоречит ее первоначальной миссии.

Предложение Маска может осложнить планы Альтмана по привлечению инвестиций и развитию OpenAI. В настоящее время компания ведет переговоры о привлечении капитала суммой свыше $40 млрд и планирует реализовать проект по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта стоимостью $500 млрд.

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Евгений Федуненко